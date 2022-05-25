國民黨推出前行政院長張善政參選桃園市長，民進黨推派誰參選桃園市長成民眾關心對象，桃園市長鄭文燦今天受訪被詢問人選，他說，現在疫情比選情重要，會在6月提出人選。外傳鄭文燦已和新竹市長林智堅懇談？他則說，沒有人問過我

媒體詢問，桃園市民進黨的市長人選會在地還是空降？鄭文燦說，現在疫情比選情重要，我們會按照既有時間表，6月提出人選，我相信選對會會做充分的討論，不會提早也不會延後，會按照既有時間表往前走。

另，外傳鄭文燦曾與林智堅懇談懇談桃園人選的問題？鄭文燦則說，沒有人問過我。