長興(1717)自結2022年4月稅前盈餘4.07億元，月減34.79％，年減26.35％，每股稅前盈餘0.33元；前4月稅前盈餘15.44億元，年減4.15％，每股稅前盈餘1.24元。

長興4月合併營年減4.19％，月減10.52％，主係合成樹脂昆山廠生產及銷售受當地封控影響，而特用材料與電子材料事業單位所受影響相對輕微。4月份因產能利用率下滑及產品組合因素，毛利率不及上月，自結稅前盈餘4.07億元，月減34.79％。由於去年同期基期較高，4月自結稅前盈餘亦年減26.35％，前4月稅前盈餘15.44億元。

昆山已全面復工，合成樹脂預估出貨動能將回升；特用材料營收穩定維持；電子材料將進入傳統旺季，乾膜光阻出貨量可望逐月攀高，真空壓膜機設備訂單仍維持滿載。整體來看，近期原物料走勢趨穩，三大事業單位營收穩定，在大陸封控影響解除之後，第二季業績表現預期走升。

長興家用抗原快篩試劑已於5月開始出貨，長興表示，公司將全產能出貨，以供應政府單位及市場的快篩試劑需求。