據大陸外交部網站消息指出，24日大陸國務委員兼外長王毅應約與德國外長貝爾伯克舉行視訊會晤。王毅強調，中德發展階段不同，雙方經濟高度互補，合作始終是雙邊交往基調，競爭也應良性有序，帶動各自加快發展。希望德方新的對華戰略保持積極務實、帶來正面預期，推動雙邊關係下一個50年取得更大發展。

貝爾伯克也表示，中國是德國的重要合作夥伴，德方正在制訂新的對華戰略，期待以建交50周年為契機，推動兩國關係進一步發展。願籌備好下一輪雙方政府磋商，同中方保持各層級互訪，加強環境治理、氣候變化、抗疫等各領域合作，便利人員往來。同時雙方也應處理好競爭關係。

而雙方也就全球議題交換意見。王毅說，中德都是全球化的受益者和貢獻者，脫鉤斷鏈的鼓噪不符合雙方和各國利益。當前地緣危機持續演進，疫情延宕不絕，世界經濟復甦乏力，全球性挑戰複雜緊迫。中德作為兩個大國應進一步加強戰略溝通，形成合力，為世界注入更多穩定性和正能量。

雙方尤其應旗幟鮮明地捍衛真正的多邊主義，推動國際關係民主化，維護聯合國憲章宗旨原則和以國際法為基礎的國際關係基本準則。貝爾伯克表示，德方支持多邊主義，堅定致力於加強歐洲戰略自主。

此外，雙方也就烏克蘭危機外溢帶來的糧食問題與阿富汗問題交換意見。王毅強調，中國用不足全球9％的土地養活了全世界1／5的人口，本身就是對世界的重大貢獻。同時，中國展現大國擔當，不間斷地向最需要國家提供緊急糧食援助。為俄烏糧食出口提供綠色通道，中方願與各方保持溝通。

王毅表示，今年是中德建交50周年，具有承前啟後的重要意義。50年來走過一條不平凡道路，兩國秉持求同存異、互利共贏理念，各領域合作不斷深化，雙方建立全方位戰略夥伴關係，成為當今世界的重要穩定因素。中德關係保持健康穩定發展符合雙方利益，也有利於兩國為維護世界的和平、穩定和發展發揮積極作用。