女星小甜甜（張可昀）2021年1月與小5歲圈外老公登記結婚，接著在7月平安生下女兒「米苔目」，幸福組成一家三口，升格當媽的小甜甜專心照顧寶寶，不過她今（25日）卻在IG透露確診新冠肺炎，未料確診第7天、快篩仍是兩條線，由於女兒已先寄託在保母家，也讓小甜甜忍不住直呼：「我真的好想好想她」。

小甜甜平時積極經營社群媒體，不過她的IG自上周分享露營影片後就沒再更新，而小甜甜今凌晨則發文曝光近況，她曬出快篩照，並寫下：「已經是第七天了還這麼陽！我真是陽妞」，小甜甜也呼籲有不適症狀就要自己快篩，「確定陽性去做PCR，並好好聽醫護人員指示...正在確診7+7的，祝大家都快點康復轉陰！沒有中的可以一直都不中，健健康康！」

小甜甜確診第7天，不過快篩還是2條線，也讓她無奈直呼：「希望頂多再兩天就賜給我陰吧！」至於10個月大的女兒現況，小甜甜則表示：「只能先放保母家，寶寶沒抗體...我真的好想好想她」。

而小甜甜近況曝光後，藝人好友謝京穎、潘柏希要她多休息、保重身體，網友也紛紛留言：「好好休息，多補充水分」、「趕快好起來」、「寶寶在保母家妳一定很想她！但也是真的自己要多休息照顧好自己喔！」，希望小甜甜能早日康復。