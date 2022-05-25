雖然現在生活正被新冠肺炎疫情干擾，但若能促使更多人因此養成良好飲食習慣，對提升全民健康也不無助益。營養學專家吳映蓉博士指出，近日有不少針對地中海飲食「金字塔」裡各種食物或其萃取物的研究，探討這些食物之於對抗新冠病毒的潛力。雖然還不是正式的臨床研究，但是日常飲食若能遵從這些指引，以現在的研究來看，對強化體能益處多多。吳映蓉博士也特別提供日常的飲食替換法：

1.高纖維飲食，降低染疫時發炎程度：

把每日主食從精緻白米、白麵包、白麵，改成全榖雜糧。

推薦食材：糙米、燕麥。

可替換食材：玉米、地瓜。

2.每天要吃足量的蔬菜、水果，特別是含有這些營養素的蔬果：

→蘿蔔硫素

推薦食材：綠色花椰菜。

可替換食材：十字花科蔬菜如芥菜、芥蘭、抱子橄欖等。

→槲皮素

推薦食材：蘋果、洋蔥。

可替換食材：藍莓、蔓越莓。

(示意圖/Shutterstock)

→維生素D

推薦食材：曬過的香菇。

可替換食材：曬過的黑木耳。

→ 薑黃素

推薦食材：薑黃、薑黃粉。

3.每天要吃一些豆類、堅果：

推薦食材：黃豆、納豆

可替換食材：毛豆

4.每天可食用一些初榨橄欖油：

推薦食材：初榨橄欖油

5.每天可吃些無糖優格或優酪乳，讓益生菌強化腸道：

推薦食材：無糖優格、無糖優酪乳。

6.每天除了喝至少6杯水以外，可喝些綠茶：

綠茶中的兒茶素是很好抗病毒的植化素。吳映蓉博士強調，「甚至鼓勵大家沒事可以用濃綠茶漱漱口，漱漱咽喉，可以阻抗病毒吸附於口腔粘膜。」最好以無糖、不燙口為主。

推薦食材：無糖綠茶。

7.可多吃魚肉：

推薦食材：鯖魚

可替換食材：鮭魚、秋刀魚。