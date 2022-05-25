美國總統拜登剛結束韓國與日本的訪問亞洲之行，北韓就再度試射飛彈。

韓聯社報導，韓國聯合參謀本部今天（25日）表示，北韓當天上午6時、6時37分、6時42分許從平壤順安一帶朝東部海域先後發射3枚彈道飛彈，韓軍正在分析射程和射高等具體參數。

北韓近期在平壤順安機場一帶準備發射洲際彈道飛彈（ICBM）的工作，韓軍推測此次可能試射了洲際彈道飛彈，還有可能和中短程彈道飛彈一起進行了組合式發射。

韓國總統尹錫悅25日上午召開國家安全保障會議（NSC），應對北韓發射彈道飛彈。

這已經是北韓今年第17次武力示威，也是尹錫悅上台以來第二次挑釁，距離尹拜會僅有四天。韓國總統府稍早前表示，尹錫悅已指示上午7點30分召開由他親自主持的國安會議。

這是尹錫悅10日就職以來主持的首場國安會議，北韓12日發射彈道飛彈時，是由韓國國家安保室長金聖翰主持國家安保室檢查會議。此次由尹錫悅親自開會。

韓國軍方正在研判這三枚彈道飛彈的射程、射高等具體參數。如果確認朝軍發射的是洲際飛彈（ICBM），美軍有可能向朝鮮半島出動戰略武器。