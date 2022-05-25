中共與俄羅斯空軍昨（24）日於日本海、東海以及西太平洋海域上空舉行一次聯合空中戰略巡航。美日官員評論認為，時值美日印澳「四方安全對話」（Quad）峰會於東京召開，本次軍演極具挑釁意味。

美國之音報導，俄羅斯國防部證實本次俄中聯合演習，指出俄羅斯圖-95（Tu-95）和中共轟-6戰略轟炸機在日本海及東海上空進行聯合巡航，歷時13個小時。另據媒體報導，俄軍伊留申-20（IL-20）偵察機也在軍演之列。大陸央視也證實，根據中俄兩軍年度軍事合作計劃，雙方空軍實施例行性聯合空中戰略巡航。

日本航空自衛隊與韓國空軍隨即出動戰機對中俄轟炸機實施伴飛、監視和警戒。

路透社引述美國政府資深官員的話說，這是自俄軍入侵烏克蘭之後，中俄軍方首次舉行聯合軍事演習，反映出中俄兩國關係的密切程度，顯示中國持續表達與俄羅斯密切團結在一起的意願，包括通過軍事合作。他認為，這樣的行動一定經過雙方事前的規劃。

該名官員稱，「中國沒有離俄羅斯而去」，相反地，這次演習顯示，中國準備在俄羅斯在西邊打仗之時，「協助俄羅斯保衛其東邊」。他並表示，本次聯合軍演表明，當中國與鄰國就東海和南海發生領土爭議時，俄羅斯將站在中國一邊。

日本防衛大臣岸信夫在東京舉行的一場視訊記者會上表示，東京已經通過外交管道向俄中兩國表達「嚴重關切」，「我們認為此事發生在四方安全對話期間，使其比過去更具挑釁性」。岸信夫表示，中俄軍機都沒有進入日本領空。

韓國軍方也表示，至少4架中共和4架俄羅斯軍機進入然後又離開韓國防空識別區，韓國空軍也緊急起飛戰機「實施戰術措施」，以防備出現潛在的緊急狀況。

報導特別指出，本次軍演的時空背景不只有四方安全對話，也是拜登剛結束訪問韓國，且共同抨擊俄羅斯入侵烏克蘭、承諾採取措施應對中國在東北亞的影響力。

中俄空軍轟炸機編隊去年11月也曾在同一海域上空實施聯合巡航；同年10月，中俄海軍出動10艘戰艦進行聯合演習並圍繞日本列島進行聯合巡航。