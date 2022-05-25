不少專家推估5月中下旬，本土單日確診數會達單日10萬人高峰，但5月19日衝上9萬0331例後，5月23日一度下降至6萬6247例。前疾管署長張鴻仁說，所有分析疫情高峰的專家，都敗給台灣民眾的自制力，但他認為現階段仍有不少人用清零的思維看這波疫情，呼籲大家別再理確診人數了。

張鴻仁昨（24）日於個人臉書指出，所有分析疫情高峰的專家，都被台灣民眾的自我節制力給打敗了，中央雖沒有下令要求主辦單位停辦活動，但大家因疫情嚴峻而自動取消，使得高峰延後。

張鴻仁表示，疫情發展至今，仍有許多人用清零的思維想終局，問及「確診數何時降到千例以下？」看紐西蘭及澳洲就知道，疫情下波是緩坡，共存是真的，呼籲別再理確診人數了。

疫情指揮中心發言人莊人祥昨日於記者會中說，這一波Omicron疫情，推估從五月底、六月初就可能達到高峰，達到高峰之後就會往下降，但疫情下降到某個程度，由於現在無法清零，所以個案數就有起伏。

至於學者推估7月的本土案例將降至單日千例以下，莊人祥則說，「什麼都有可能」，有可能7月還更低，也可能因民眾恢復活動而升高，都要看到時政策以及人民自主防疫的狀況分析。