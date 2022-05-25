去年張姓男子酒後睡在計程車上，司機叫不醒張男又不付車資於是報警處理，台北市中山警分局2名員警獲報到場處理，張男辱罵員警「他媽鴿子」等，台北地方法院考量張男賠償2名員警共7萬2000元成立調解，依公務員依法執行職務時當場侮辱罪判拘役40天，可易科罰金。緩刑2年。可上訴。

檢方指控，張男在去年12月9日上午6點多，因酒醉在鄭姓駕駛的計程車後座睡著，2名林姓員警接獲110報案前往處理，但張不聽警方勸阻，仍在鄭的計程車旁不願離去，且拒不支付車資。

張男還以「他媽的」、「他媽鴿子，鴿你娘勒，媽的」、「他媽賤人」等語辱罵員警，2名員警提告。檢方勘驗員警隨身密錄器，查出他確實對員警口出惡言，將張男起訴。

台北地院斥責張男明知警員依法執行職務，竟不知自我約束，當場口出穢言予以侮辱，顯然侵害公務員執法尊嚴，藐視國家公權力，已侵害警察機關執行職務之嚴正性，所為實有不該。

法官考量張男犯後坦承犯行，態度尚可，且分別與2名員警以3萬6000元成立調解，並已當場給付完畢，員警也同意給予緩刑，張男當知所警惕，信無再犯之虞，宣告之刑，以暫不執行為適當，將張男判處拘役40天，可易科罰金，併宣告緩刑2年，以啟自新。