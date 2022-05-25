陳志聲曾榮獲全國美展、教育部文藝獎、全台永久免審查作家等30多項首獎桂冠殊榮。（陳世宗攝）

陳志聲在諸師引領下，借學術之淬練把中華文化博大精深，消融於書法意境，和可以感知的內涵中，形成其獨特風格。（陳世宗攝）

陳志聲嘗以「不期飛煌騰達，但求突破現狀」自期，敦品篤實、才華內歛、培養出他磊落越俗的品格情操。（陳世宗攝）

台中市政府參事陳志聲，浸淫書法世界近50載，屢在國內各大美展及藝文獎項中大放異彩，曾獲全國美展、教育部文藝獎、全台永久免審查作家等30多項首獎桂冠殊榮外，還應邀於北京中國美術館、河北博物館、福州畫院，台北國父紀念館、台中市藝術中心、文化中心等，舉行個展的書法家。

出生於海線沙鹿區的陳志聲，在家中經濟不富裕情況下，以半工半讀完成學業，從小勤於書藝，困苦環境不能澆息他對書法的熱愛，即便求學時即肩負家中經濟重擔；從最基層里幹事、圖書館長至省政府秘書，縣市合併前台中縣文化局長等職，他的藝術成就完全不能以歲月經歷及背景來解釋。

高中時期受國家文藝獎第一位書法獎得主曹緯初啟蒙，陳志聲開始優游於浩瀚書法領域中，先後又蒙陳炫明、陳維德諸名師指導，嗣後復遊於杜忠誥門下，深得襌心傳法意境，體驗「萬法歸一」之理，將書藝推向自然、開朗、臻達「從心所欲不逾矩」的化境。

陳志聲在諸師引領下，借學術之淬練把中華文化博大精深，消融於書法意境，和可以感知的內涵中，形成其獨特風格，除在台灣卓爾成家亦風靡大陸。他在文化的貢獻上，擔任文化局長任內，如媽祖文化節、霧峰林家古厝；大陸福州三坊七巷整建、北京台灣街創制等，他都貢獻智慧和經驗。

所謂「書如其人、心正則筆正」，書法最能反映人品、氣質；書法藝術最高境界貴在智德合一。嘗以「不期飛煌騰達，但求突破現狀」自期的陳志聲，敦品篤實、才華內歛、豪邁爽朗，人多樂與之遊，賞覽其書時，自有一股高雅、挺拔之氣勢，進而培養出他磊落越俗的品格情操。

國家文藝獎書法獎得主、明道大學講座教授陳維德，針對陳志聲的書法認為，締觀其所作，楷法則勁挺秀潤，意在歐虞之間；行草則圓勁婀娜，開闔有致；隸法則嚴整中雜以流利，儀態萬千，時時出人意表；篆書則圓轉自然，清雅而饒古意，皆蔚然大觀，值得細細品味，其成就可以為書法界之標桿。