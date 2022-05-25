中央購置的BNT兒童疫苗日前到貨，台中市共分配到9萬3000劑，市議員吳瓊華質詢時問市長盧秀燕，台中市準備好了嗎？盧表示，這些BNT兒童疫苗運抵台中後連夜盤點，今天開始就會配發到各地點，除了校園最大宗，有部分也配給醫療院所，26日就可開打。

盧秀燕說，9萬3000劑BNY兒童疫苗，將有6萬劑留在學校施打，今天正在點收家長意願書；另3萬3000劑則留給醫療院所，透過雙管齊下的方式，盼能讓兒童們儘速完成疫苗接種。