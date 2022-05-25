消息面：

1.美國富豪投資人、有金融巨鱷之稱的索羅斯（George Soros）周二在達沃斯「世界經濟論壇」上表示，俄烏衝突可能成為第三次世界大戰的開端，保存我們（自由世界）文明最佳且可能是唯一的辦法，就是盡快擊敗普丁。他並表示中國和俄羅斯如今已成為開放社會面臨的最大威脅，並表示中國國家主席習近平的「清零政策」可能導致其權力遭到削弱，進而無法贏得連任。

2.美國資產管理公司Guggenheim投資總監Scott Minerd在世界經濟論壇上表示，如果到6月聯準會的基準利利已經升破1.75%，金融市場環境可能迅速惡化，屆時該央行應重新考慮其貨幣政策。

3.亞特蘭大聯準銀行總裁Raphael Bostic警告，如果聯準會升息動作過於激烈，可能導致美國經濟陷入重大混亂。

4.紐約聯準銀行出具報告指出，聯準會料將在7月啟動縮表，每月縮減800億美元，到2025年中，該央行持有之公債與抵押貸款證券組合將減少2.5兆美元，使其資產負債表規模縮小至5.9兆美元，屆時聯準會可能停止進一步縮表。

5.聯準會前副主席布林德（Alan Blinder）表示，明年美國經濟陷入溫和衰退的可能性達50%～60%。

6.美國證券交易委員會（SEC）國際事務部門主管YJ Fischer表示，美中兩國繼續就中國企業在美國上市所涉及的會計監管問題進行協商，但仍存在重大分歧。他並表示，兩國必須在11月22日前達成協議，才能在中概股於2023年摘牌的期限前完成作業。

7.德州當局證實當地一間小學發生重大槍擊案，目前已知造成18名學童和1名成人喪命。槍手已被執法人員擊斃。美國總統拜登將在返回華府後對此案發表全國演說

8.美國財政部宣布，允許俄羅斯透過美國銀行系統向其債券持有人支付本息的豁免措施，在周三午夜（台灣時間25日中午12:01）到期後不再延長。這意味著俄羅斯出現債務違約的機率升高。

9.美國4月新屋銷售大減16.6%，創下2013年以來最大跌幅，以年率計為59.1萬戶，遠低於市場預期的74.9萬戶，並創下2020年4月以來新低。房價中位數年漲19.6%，達到45.06萬美元，創下歷史新高。

10.美國5月製造業採購經理人指數（PMI）初值跌至57.5，不及經濟學家預期的57.7，並創下3個月新低。服務業PMI初值跌至53.5，落後經濟學家預期的55.2，改寫4個月新低。綜合PMI初值為53.8，不及市場預期的55.7，並創下4個月新低。

11.擔心經濟陷入衰退的投資人湧入債市、推升了公債價格，周二美國10年期指標公債殖利率一度急挫，最低跌至約2.73%，尾段報2.754%，仍跌10.6個基點。

12.受美元走軟和美國債息回落激勵，周二紐約期金連漲第5個交易日，終場收漲17.6美元或近1%，報每盎司1865.4美元，創下5月來新高。其他貴金屬方面，銀價漲0.34美元，報每盎司22.06美元。白金跌7.40美元，報每盎司942.90美元。鈀金漲19.90美元，報每盎司1986.60美元。

13.市場預期歐洲央行即將升息，歐元走高，以及受到美國疲弱的經濟數據拖累，周二尾盤ICE美元指數跌0.37%，報101.76，創下4月26日以來新低。歐元升值0.42%，報1.07355美元，過去7個交易日累計上漲3.7%。

14.周二歐美油價漲跌不一。紐約期油收跌0.47%，為每桶109.77美元。布蘭特期油微漲0.12%，為每桶113.56美元。美國能源部宣布釋出4010萬桶戰略儲油。美國能源部長Jennifer Granholm表示，拜登總統不排除禁止油品出口以抑制油價漲勢的可能性。德國表示，歐盟可能很快就禁止俄羅斯石油進口達成協議。

15.根據美國石油協會（API）統計，上周原油庫存增加56.7萬桶，市場預期為減少69萬桶。上周美國汽油庫存減少420萬桶，餾分油庫存減少94.9萬桶。