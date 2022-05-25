近日物理治療師修法惹出爭議，醫界多對修法持保留態度，甚至提出質疑。台灣復健醫學會發言人 陳良城認為，修法有其盲點，無法理解為何特別關愛物理治療師？事實上，醫師、護理師、營養師、藥師、呼吸治療師等也都面臨一樣的問題，也都會在非醫療場域中為民眾做衛教、指導、諮詢等健康促進行為，其中甚至有涉及收費的非醫療服務。

陳良城強調，既然所有醫療專業都面臨相同課題，也都有著同等參與和努力，是否所有醫事職類的專法都要全部一起來修法？而不是會吵的小孩有糖吃，只有物理治療師法才有。

陳良城表示，醫療專法本來就只規範醫療行為，非醫療行為本來就不入醫療專法。復健醫學會認為，他們在乎的是醫療法本身的基本法學問題，「醫療法本就不規範非醫療行為」；任何人從事健康促進行為等「非醫療服務」，就必須受到消費者保護法的規範。

對於物理治療師主張，為促進台灣民眾「選擇健康服務」的自由，應將「健康促進、運動防護、傷病預防、延緩失能、特殊教育」納入物理治療師法之執業範圍。陳良城質疑，這與修法有何關聯？

他說，民眾對於「健康促進、運動防護、傷病預防、延緩失能、特殊教育」的需求，為何不能交給運動保健相關學系、特殊教育相關學系、公衛相關學系、體育運動相關學系來達成？

物理治療師希望透過修法，排除現行上述體系，是否獨佔與壓縮了所有健康促進相關職類的工作權？陳良城直言，「健康促進」不應專屬於單一職類，也不應以法條獨厚單一職類，如此貿然修法，反而會排斥其他專業的工作權，並使台灣民眾對於各職類工作內容的混淆。