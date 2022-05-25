本季公牛在季後賽首輪提前出局，之後球隊的人事異動也開始出現傳聞，球隊控球後衛朗佐鮑爾(Lonzo Ball)的父親拉瓦爾鮑爾(LaVar Ball)就透露拉文(Zach LaVine)並不想留隊，當然拉瓦爾一直以大嘴巴著稱，消息可信度存疑，不過最近據《Bleacher Report》記者費斯徹(Jake Fischer)報導，拉文真的有可能離開，老鷹成為潛在下家。

Atlanta has been mentioned by multiple league sources as a potential destination for Zach LaVine, per @JakeLFischer pic.twitter.com/Ct2LN9bV7H — NBACentral (@TheNBACentral) May 24, 2022

本季结束後，拉文合約到期成為自由球員，他有資格和公牛簽下一份5年2.12億美元的頂薪續約，不過近期據美國各路記者報導，他並不會選擇與公牛續約，而根據此前報導，湖人、獨行俠、拓荒者都有可能爭取他的加盟，而費斯徹則繼續表示老鷹也將跳出參與競爭，老鷹本季闖進季後賽，但也在首輪出局。

拉文例行賽為球隊出賽67場，場均能砍進24.4分4.6籃板4.5助攻，投籃命中率47.6%、外線38.9%、罰球85.3%，在球隊擔任迪羅薩(DeMar DeRozan)外的第二得分手，季後賽他為球隊出賽4場，上場多達38.3分鐘，場均貢獻19.3分5.3籃板6助攻0.8抄截，投籃命中率42.9%、外線37.5%、罰球93.3%，與例行賽不會相差太多。