被封為「新生代影視女神」的王淨，近期因主演電影《月老》再度爆紅受到關注，私下一舉一動都備受矚目。2019年拍攝《愛情白皮書》與劇中男演員宋柏緯爆出假戲真做的她，近日卻傳出2年的感情疑似畫下句點，王淨更曾在社群媒體上PO出耐人尋味的文字，隱約透露出悲傷的情緒，而兩人的經紀公司也做出回應了。

王淨當初與宋柏緯拍攝《愛情白皮書》爆出緋聞時，曾一度傳出兩人交往的時間點與前女友重疊，王淨因此被誤會當成介入別人感情的第三者，直到宋柏緯跳出來澄清，才讓這段戀情曝了光，但即使兩人被多次拍到出雙入對、一同遛狗，王淨對外始終稱宋柏緯為「好朋友」低調守護戀情。

但近日除了有媒體爆出兩人已分手外，也有網友發現，平時幽默開朗的王淨其實早在一個月前的貼文中，就曾多次透露出失戀悲傷的情緒。其中，在5月15日的貼文裡，王淨雖只寫下簡單的「請妳快樂」4個字，卻被眼尖的網友發現這正是梁靜茹所演唱的夯曲「分手快樂」中的歌詞。因此有網友看到王淨的貼文後，忍不住在限時動態詢問她是否失戀，當時的王淨則回應「只要（池）昌旭沒有交往對象，我都不算失戀」未正面回答網友問題，相當耐人尋味。

另外，網友還發現王靜與宋柏緯的IG雖然還追蹤著彼此，但王淨為狗狗「勘吉」所創立的IG帳號卻悄悄地的取消追蹤宋柏緯，讓不少網友認定兩人感情已逝。

對此，宋柏緯的經紀人表示「據我所知，大家就都是好朋友，謝謝關心」；王淨的經紀人接受訪問時也表示「我們一直是朋友，謝謝關心。疫情嚴峻，希望多把焦點放在如何防疫，也祝福大家平安、健康」。