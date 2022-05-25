近日由劉德華拍攝的奧迪廣告抄襲事件吵得沸沸揚揚，5月25日淩晨，文案原創作人北大滿哥通過社交媒體發佈了聲明，對奧迪抄襲事件再次作出回應。聲明中他表示，目前三方已經達成協議，「把我去年小滿的作品的文案進行了免費授權。」

據澎湃新聞引述北大滿哥強調「是的，我沒有收錢」，認為商業訴求不是他的目的，希望這次事件能夠讓人們對內容原創更加的關注。他也在最新聲明中表示，兩個公司的負責人還進行了當面的道歉，願意接受這份道歉。

5月21日在傳統節氣「小滿」當天，奧迪各官方管道發佈了由劉德華主演的廣告影片《人生小滿》，引發大量關注和轉發。21日晚，帳號為「北大滿哥」的用戶表示，奧迪該廣告影片涉嫌抄襲他在去年5月21日的一則影片文案，一字一句不漏的照搬。

一夜之後，奧迪在22日發佈道歉聲明並下架廣告影片。數小時後，廣告創意代理方上思廣告發佈聲明表明，影片文案確實是抄襲北大滿哥關於小滿的影片中文案內容，並向原作者道歉。

5月22日下午，劉德華也在官方後援會APP華仔天地發文表示，對此事深感遺憾，「Audi和廣告公司現正認真處理中」。

北大滿哥也在聲明中對文案中詩作的原創程度作出澄清，詩的第一句確實是引用曾國藩原句，但後面的三句是他一點一點寫的。