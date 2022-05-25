健康是打拚的本錢，沒有健康，一切都是枉然。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，生肖屬猴、羊、兔、雞的人今年健康運不佳，平時要多注意身體，不要太過勞累，以免疾病纏身。

▍1.生肖猴

寅申相衝，屬猴人今年本就比較動盪，又有「二黑巨門星」和「血刃」這兩顆影響健康的星曜入命宮，屬猴人今年健康狀況堪憂。平時盡量早點睡覺，不要熬夜，多補充各種維他命，維持運動習慣，在行車時注意交通安全。同時，也要加強自我保護意識，最好定期去醫院進行檢查。

▍2.生肖羊

「二黑巨門星」今年也落入了屬羊人的命宮，容易帶來疾病與疼痛。因此，屬羊人今年注意不要太過操勞了，雖然奮力打拚可能會給自己帶來更多收益，但要是為此把自己的身體搞壞，那就得不償失了。而且，操勞過度致病的話，也要花費積蓄來為自己治病，實在不值得。

▍3.生肖兔

屬兔人今年命遇「病符」，在身體上容易有一些疾病。再加上「亡神」影響，精神狀況也不太好，可能會因壓力過大而失眠、神經衰弱。屬兔人今年還當維護好自己的心情，不要給自己太多壓力，樂觀一點，想開一點。同時，要注意飲食，葷素搭配適宜，多補充水分。

▍4.生肖雞

屬雞人今年在健康上也有不少隱患，流年「死符」入命，易帶來災病。屬雞人今年要注意作息規律，養成良好的睡眠習慣，將自己忙碌的時間抽出來一點去健身，增強體適能，有助於抵禦疾病侵襲。

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