新冠疫情持續升溫，不少兒童染疫，截至目前已有14例重症、死亡5例，其中有4個孩童是因為腦炎死亡。對此，兒科醫師陳敬倫表示，由於兒童染疫得腦炎死亡的案例出現，讓不少家長狂問B型腦膜炎球菌疫苗，但打這款疫苗是無法預防新冠腦炎的，因為這是2種完全不一樣的疾病。

兒科醫師陳敬倫昨（24日）在臉書粉專發文說，很多家長看到兒童確診後併發腦炎死亡的案例後，跑來詢問B型腦膜炎球菌疫苗，但打這款疫苗是不能夠預防新冠腦炎，因為這是完全不同的疾病喔！由於最近實在太多人問，因此覺得必須要澄清一下。

至於兒童需不需要打B型腦膜炎球菌疫苗？陳敬倫則說，有預算的話就打，因為這支疫苗實在不便宜，所以打這款疫苗最大的副作用就是荷包大失血，但台灣每年確診該病的案例很少，去年只有3例，今年到現在都還沒有出現案例。

其實流行性腦脊髓膜炎在台灣不算是常見的疾病，雖然帶菌者眾多，但目前每年只有報告約3~5個確診的侵襲性病例。不過這個疾病的致死率可以高達40%，且康復者留下神經後遺症的機會也很高，萬一群聚感染爆發可能會有很嚴重的後果。​

兒科醫師蔡昕育近日也臉書分享，流行性腦脊髓膜炎在台灣不算常見，但致死率卻高達40％，且康復後留下神經後遺症的機會很高。而感染此病的高危險群為3歲以下的嬰幼兒、免疫低下者與生活環境壅擠的族群，因此3歲以下在托嬰中心被照顧或上幼幼班的小孩，可能是較需要接種B型腦膜炎球菌疫苗的族群。