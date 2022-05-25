2022年1月18日據官方指出，全球領先數字資產交易平臺OKEx宣佈對公司進行全面品牌升級，推出全新的OKX。而全新品牌凸顯了OKX在加密資產、NFT和DeFi等領域中更多元的業務佈局。資料顯示，2021年OKX平臺交易總量（包括幣幣交易和衍生品交易）增長逾700%，截至目前OKX已上線250多種加密資產，並且在全球加密資產衍生品交易量方面長期穩居第一。

自2017年創立以來，歐易OKX作為一家數字資產交易服務平臺，為使用者提供包含數字資產投資、NFT交易、DApps等多種功能在內的服務，目前已覆蓋200餘國家和地區，擁有2000多萬用戶。2021年以來，加密貨幣行業快速發展，比特幣已經成為廣泛為大家接受的全球網路共識，以太坊上繁榮的DApps生態已經成為很多人生活中不可或缺的一部分，元宇宙成為無數網際網路巨頭爭相湧入的紅海，Web3給了全球創業者一個更美好的夢想，而區塊鏈則成為這場全新的技術革命的底層基礎設施。

作為全球最早的數字資產交易平臺之一「歐易OKX」也在不斷成長，推陳出新。在過去幾年中，歐易陸續解決了合約系統分攤的問題，上線了統一帳戶和組合保證金功能，創立了全球最領先的Crypto交易系統；推出MetaX，提供多鏈的none-custody錢包、Meta X NFT 市場、DEX、DApps 等產品；OEC作為一條自研的公鏈，其生態建設也初露頭角；OKX Ventures已在全球投資了數百個區塊鏈專案。

與其他中心化數字資產交易平臺不同的是，OKX正試圖降低中心化交易產品對使用者的影響，OKX的使命不再是成為一家數字資產交易平臺，而是正在發展爲加密科技領域的基礎設施提供商，為使用者構建通往去中心化世界的橋樑。作為此次轉變的一部分，OKX在公告中表示：「我們相信Crypto一定會成為一個新興的產業，會改變每個人的生活，會讓世界變的更美好，我們創立OKEx的初心是把Crypto這種全新的技術的產物帶給全球億萬使用者。」

OKX CEO Jay Hao表示，「OKX將在傳統的中心化交易平臺模式上實現升級，為使用者提供終端到終端的數字資產交易體驗。我們始終對區塊鏈精神的核心原則堅定不移，即去中心化和自主權。我們的目標是為使用者提供可以輕鬆、安全、穩定、可信賴的交易工具。」；Jay Hao強調，「我們將品牌中的‘E’去掉，是因為我們遠不只是一家交易平臺，就像加密資產遠不只是一種投機資產。」OKX也表示，秉承著「把Crypto帶給全球億萬使用者」的理念，我們信心十足，目標堅定，動力充沛。

未來OKX將以全新的品牌出現，持續推出更多激動人心的產品，把OKB作為OKX平臺與使用者連線的橋樑，把OKT作為OEC的基礎Token。