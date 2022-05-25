美國聯邦調查局（FBI）發布報告說，美國去年發生61起「槍手濫射」事件，較2020年激增52%，創下20多年來新高。

FBI說，槍擊事件的數量、傷亡人數和地理分布都有所增長或擴張。

路透社報導，據FBI統計，美國30州2021年發生的61起濫射事件較2020年高出52%，幾乎是此前3年每年數據的兩倍。FBI對濫射槍手的定義是在公共區域無差別殺人或試圖殺人。

FBI表示，去年這類事件有一半以上發生在營業場所，而槍手在多個地點開火的趨勢也引起各方關注，像是有一名槍手接連對喬治亞州亞特蘭大3家按摩水療館發動攻擊。

FBI在報告中說，去年濫射案件共造成103人死亡、140人受傷，以槍擊死亡人數來說，是2000年以來第7致命的年份。相較之下，2020年美國19州共發生40起濫射事件，奪走38條人命、126人受傷，這一年恰逢新型冠狀病毒大流行導致社會和經濟活動備受限制。

2017年，一名槍手從曼德雷灣賭場度假村（Mandalay Bay Resort and Casino）32樓，朝下方知名的賭城大道（Las Vegas Strip）開火，對參加「91號公路豐收音樂節」（Route 91 Harvest Festival）活動的民眾掃射，造成56人喪生、406人受傷。

這起槍擊事件將2017年的年度傷亡人數推升至143人死亡和591人受傷，創下歷史新高，不過當年僅發生31起濫射事件，約為2021年的一半。

報告說，以地區來分，加州雖有全國最嚴格的槍枝管制法，去年卻發生6起濫射事件，排名第1，德州和喬治亞州各以5起緊接在後。

科羅拉多州波爾德（Boulder）一間賣場去年發生大規模槍擊案，造成10人喪命，成為2021年最致命的一起濫射事件；印第安納波利斯（Indianapolis）聯邦快遞公司（FedEx）一處設施去年也傳出槍響，造成8死7傷。

FBI指出，這份報告並不包括所有槍枝暴力甚至所有大規模槍擊事件，政府對大規模槍擊案的定義是事件中至少有3人死亡。

FBI表示，上述資料不包括與幫派或毒品有關的暴力行為、嚴格定義的家庭糾紛事件、孤立的人質事件或與其他犯罪行為交火事件。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1110525