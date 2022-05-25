台北地檢署偵辦一起過失傷害案件，今年3月間傳喚陳姓證人出庭，但陳收到傳票後無正當理由不到地檢署接受訊問，檢察官向法院聲請裁定科以罰鍰，台北地方法院裁定，陳姓證人經合法傳喚，無正當理由而不到場裁定罰鍰8000元。可抗告。

法官調查發現，檢方因偵辦不詳被告過失傷害案件，認有傳喚陳的必要，依法傳喚證人在今年3月30日上午9點半到場，該次傳票陳已收受生送達效力而合法送達，但證人並未遵期到庭。

法官表示，依刑事訴訟法規定，不問何人，於他人之案件，有為證人之義務；證人經合法傳喚，無正當理由而不到場者，得科以3萬元以下之罰鍰，並得拘提之，再傳不到者，亦同；前項科罰鍰之處分，由法院裁定之，檢察官為傳喚者，應聲請該管法院裁定。

法官指出，陳姓證人未在30日上午9時30分依期到庭，也未檢附具體事證釋明有何正當理由而無法到場，證人也沒有因案在監在押、人身自由受公權力拘束或出境之情形，裁罰8000元。