疫後出國最大變革！長榮航空今(25)日宣布託運行李新政策，施行多年的行李計重制將正式走入歷史，自今年6月23日起，調整全航線行李託運為計件制，並統一免費託運行李件數與重量，皇璽桂冠艙／桂冠艙／商務艙將調整為2件，單件不超過32公斤；豪華經濟艙及經濟艙則為2件，每件不超過23公斤，是台灣第一家推動全航線託運行李計件制的航空公司。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空自開航以來，託運行李皆以美、加航線計件制，亞洲、歐洲、大洋洲航線計重制計算；因應國際各主要航空公司的行李政策趨勢，且身為星空聯盟成員，在各盟航相繼將託運行李更改為全面計件制時，長榮航空也將同步調整提供一致性的服務，除了方便所有旅客遵循，也讓全球機場作業人員在服務轉機旅客的行李託運時，作業更加順暢。

長榮航空在託運行李全航線計件制上線後，旅客往返亞洲、歐洲、大洋洲的行李託運額度將大幅增進，以目前經濟艙行李額度為30公斤為例，6月23日全面改為計件制後，每人將可攜帶2件、每件23公斤的託運行李，等同免費行李額度提升到46公斤，增加幅度達1.5倍。

美、加航線仍維持原託運行李計件制的服務，惟遵循全球航空公司普遍接受23公斤為常規行李搬運原則，豪華經濟艙的行李重量將調整為23公斤，以符合各地機場對於勞工的保護措施。

因應託運行李新制度上線，長榮航空也特別規劃符合行李較少旅客的票價產品，推出全航線「輕省」及亞洲航線「基本」的經濟艙票價，價格優惠且享有1件23公斤的免費託運行李額度，旅客可以依照自己的需求，選擇不同產品。針對長榮航空無限萬哩遊鑽石卡、金卡、銀卡會員可額外多1件免費託運行李優惠，也增加會員權益，改制後將從原先不限艙等1件23公斤額度，調整為依照旅客訂位艙等提供額外1件優惠行李額度，另亦可善加利用預付超額行李服務，享有9折優惠。

長榮航空近年致力於提供旅客便捷的搭機體驗，陸續推出了預約自動報到、線上自助報到、預付超額行李、行李自助託運、EVA e-Library…等服務。隨著各國開始迎接後疫情時代到來，長榮航空也持續思索提升服務品質，此次調整託運行李為全計件制，更是精進服務重要的一步，預期未來台灣邊境解封後，旅客可善加利用新增的行李額度，滿足對旅行購物的渴望。