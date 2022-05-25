端午佳節將至，但根據行政院消保處調查，市售7成的粽子較去年貴，部分漲幅高達2成。農委會主委陳吉仲表示，除了豬肉因為原物料價格上漲連帶價揚，其餘配料價格水準與往年無異，且供應無虞。

行政院昨日召開穩定物價小組會議，消保處蒐集檢視4家賣場、4家超商及5大電商平台粽價，比較民眾較常購買的172項傳統肉粽及素粽，約27％的粽價持平或下跌，另有73％的粽子價格上漲，其中漲價品項約86.3％漲幅低於2成。

立法院經濟財政聯席會今日繼審曾銘宗等19人擬具「農業保險法第十條條文修正草案」案，以及「農民退休儲金條例第七條條文修正草案」案。

農委會主委陳吉仲會前受訪表示，粽子有分南北粽、客家粽和閩南粽等，粽子主要成分是糯米，目前糯米供應相當充足，價格水準與往年相同。

陳吉仲說，粽子裡頭的豬肉因為飼料價漲也跟著漲，目前批發市場的價格維持每百公斤8500元，價格仍在農委會的價格綠燈區，其他配料如花生等也都供應充足。