北京近期疫情升溫，且不少屬於聚集性疫情事件。北京市紀委監委網站24日晚間發佈《關於對中鐵十一局三公司劉某某疫情傳播擴散事件中屬地責任調查和問責情況的通報》、《關於對韻達快遞長陽分部聚集性疫情事件中市郵政系統監管責任調查和問責情況的通報》等2起通報，針對相關人等進行調查，有多達12名官員受到究責與處理。

據北京市紀委監委通報指出，5月中鐵十一局三公司發生聚集性疫情並傳播擴散，對疫情傳播擴散事件中屬地責任展開調查，涉及房山區、海淀區、大興區相關單位及人員，並存在多項責任，如人員底數沒摸清、落實管控措施不及時、解除彈窗不合規、行業管理不嚴格等。

根據《北京日報》報導，因此針對負責閻村鎮疫情防控工作的房山區人大常委會副主任穆建山黨內嚴重警告處分；對房山區閻村鎮黨委通報問責，給予房山區閻村鎮黨委書記栗鵬程撤銷黨內職務、政務撤職處分；房山區閻村鎮紀委書記、房山區監委派出閻村鎮監察辦公室主任蔡小會黨內警告處分。

另針對海淀區文旅局黨組書記孫鵬利黨內警告處分；海淀區北太平莊街道黨工委書記陳兵黨內警告處分；海淀區北太平莊街道辦事處副主任薛惠排黨內嚴重警告處分；大興區青雲店鎮黨委書記張廷武黨內警告處分；大興區青雲店鎮黨委委員、組織部部長楊正鋒黨內嚴重警告處分。

此外，在關於韻達快遞的長陽分部聚集性疫情事件中，也通報給予北京市郵政管理局黨組通報問責；北京市郵政管理局黨組書記、局長王躍黨內警告處分；市郵政管理局黨組成員、紀檢組組長、副局長黃立群黨內嚴重警告處分；市南區郵政管理局局長李國強黨內嚴重警告處分、予以免職；市南區郵政管理局副局長劉燕君撤銷黨內職務、撤職處分。