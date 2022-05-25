蔡英文總統昨日與台北市副市長黃珊珊視察，卻沒來新北重災區，新北市長侯友宜今表示，「我新北市長跟所有新北市民、醫療、行政團隊一起努力、一起做好防疫， 跟大家並肩作戰」。

是否會呼籲蔡英文來新北，侯友宜說，新北市大小事，侯友宜全力承擔，他會跟新北市民一起並肩作戰，去年如此，今年也是如此。

對於羅致政拿去年蔡英文與侯友宜通話內容爆料，侯友宜沒有回應，但新北市議員陳偉杰說， 羅致政委員終於想到新北市民還在水深火熱當中，這通電話是在去年的時候，在疫情嚴峻過後一段時間才打的。

陳偉杰說，羅致政委員他身為新北市的立委，應該要協助新北市政府來跟中央來爭取，把各項我們新北市民所需要的需求，而不是在這個時候，還在這樣烏龍爆料，拿去年一個通話的內容來說這個市長說不需要任何的幫助，他作新北市一個立委，真的是有點失職，希望他應該要是心心念念都是我們新北市民還有新北市需要各項協助。

新北市議員王威元則說，疫情到現在都已經死了這麼多人，尤其最近又這麼多孩子往生，在這麼悲痛的時候，身為一個立委講這些風馬牛不相及的話，為什麼不好好的跟新北一起並肩作戰，把疫情擋下來，把死亡率降低；每一個小朋友的離開對家庭的人都是一個非常大的傷害，希望所有的立委跟，不分黨派、藍綠，大家一起全新抗疫。