台股加權指數25日開在15,987.74點，權王台積電（2330）開在522元，上漲2元，IC設計龍頭股聯發科（2454）開在833元，兩大半導體指標股股價皆開漲，貨櫃三雄亦開在盤上，挹助台股早盤漲點，加權指數上漲逾40點，失復萬六關卡。

美股開發出Snapchat通訊軟體的社群媒體公司Snap Inc.示警獲利難達標、股價崩逾四成，引發經濟衰退疑慮，科技類股應聲重挫，拖累那斯達克指數、費城半導體指數大跌。

道瓊工業平均指數5月24日終場上漲0.15％（48.38點）、收31,928.62點。那斯達克指數下挫2.35％（270.83點）、收11,264.45點，創2020年11月3日以來收盤新低。

費城半導體指數下挫2.46％（71.38點）、收2,827.05點。

統一投顧指出，台股近期在5日均線及10日均線附近來回震盪，反覆築底，上檔有月均線反壓，短線仍是跌深反彈格局。雖然聯準會將於6 月啟動縮表，並持續升息，但聯準會官員釋出9月暫緩升息的言論，強化鷹派到頂訊號。

不過，擔憂終端需求降溫，近期市場對於企業財報及財測不如預期的反應劇烈，指數波動相當大，但考量上海逐步放寬封控管制，供應鏈問題緩解，台股融資持續瘦身，外資期貨未平倉部位轉為多單。

台北國際電腦展開展，相關題材有表現機會，建議可逢低擇優短打操作。選股建議以跌深半導體權值股、HPC 與Server、汽車零組件、風力發電及高殖利率概念股為主。