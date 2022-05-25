藝人Makiyo日前於眾人見證下在遊艇上被老公浪漫求婚，還一併宣布懷有4個多月身孕的好消息，小倆口於上周到松山戶政事務所辦理結婚登記，讓她開心表示正式升格為「金太太」，不過日前卻在臉書PO出自拍照寫下：「結婚第3天...感覺時間過好久是正常嗎？」引起網友討論。

Makiyo與老公趁著520到松山戶政事務所登記結婚，原先預計13點14分登記，想要湊齊「5201314」深情密碼，卻不小心錯過時間，婚後數日，Makiyo在臉書PO出手拿藍玫瑰的自拍照，只見她長髮披肩，對著鏡頭露出甜美微笑，看似心情不錯，但卻寫下：「結婚第3天...感覺時間過好久是正常嗎？」引起網友好奇究竟所指何意。

不過多數網友倒是沒特別在意，而是紛紛留言關切：「等5個月時，寶寶在肚子裡跟你打招呼時，你就會覺得日子過很快了」、「好好照顧身體，要一直幸福喔」、「肚子裡有寶寶記得要多吃營養的喔 ，祝福你新婚愉快」、「疫情嚴重要保護好自己跟肚子的寶寶喔」、「時間不是什麼問題？是要經歷又可以享受過程」、「好好照顧身體，要一直幸福喔」。

Makiyo懷孕至今胖了10公斤，已經升級到G罩杯，她坦言到現在還是感到很不真實，只有每次產檢的時候才有感覺，更爆料老公每次陪伴產檢都感動到哭，至於老公談及兩人相處過程，坦言彼此間一定有磨合，但每次吵架自己都會先低頭，因為男生應該要讓著女生，被眾人大讚：「懂生存」。