李佳薇今突傳已和相戀4年的小5歲廖姓圈外男友祕婚半年，悄悄升格當人妻，對此，她的經紀人強調絕對沒有結婚：「她現在還是未婚狀態。」而李佳薇本人今早也在社群發文澄清，苦笑說：「一大早被手機簡訊吵醒，恭喜我！！本以為是新歌貌似成績不錯，結果是因為熱心的媒體記者朋友幫我升格為人妻！真的哭笑不得...爸爸媽媽，我沒有結婚哦。」還拖妹妹李佳歡下水作證，幽默表示「各位親愛的大家，我真的只有穩定交往，還未婚喔！但，人母倒是當了⋯目前有兩個毛小孩⋯」。

33歲李佳薇來自馬來西亞，她以第7屆《超級星光大道》冠軍打開知名度，並以此踏入歌壇，李佳薇來台發展10年，傳出她已在台灣步入人生下一階段，根據《鏡週刊》報導，李佳薇低調和相戀4年的小5歲廖姓男友祕婚半年，廖先生因開活動公司、在工作場合上認識李佳薇，雙方互有好感，並以結婚為前提而交往。

小倆口在2018年就曾被拍到甜蜜出遊，當時李佳薇大方表示，兩人已交往3個月，她認為對方是圈外人，怕影響男友工作和生活，因此沒有多談，不過小倆口早已認定對方，今更傳出，李佳薇已在去年底低調完成人生大事，與相戀多年的廖姓男友登記結婚，李佳薇升格當人妻已半年。兩人對婚事保密到家，一是疫情，另一方面則是考量女方工作正起步，因此只有少數親友知道這件事；針對李佳薇祕婚一事，經紀人強調「她現在還是未婚狀態」，而李佳薇本人也親上火線澄清絕對沒有結婚。