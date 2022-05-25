近日，大陸有關新冠疫情「間歇性排毒」的專家觀點引起較大關注，有相關專家談到為何需要反覆從社會面篩查感染者時，提到「間歇性排毒」的概念，認為有些感染者並非持續向體外排出病毒、而是間歇性。針對此說法，大陸多位權威病毒專家都認為，新冠病毒的複製遵循病毒繁殖的基本科學規律，所謂的「間歇性排毒」說法並沒有科學依據。

相關權威專家說明，新冠病毒主要是呼吸道感染病毒，屬於急性感染病毒，不存在「間歇性排毒」，指出病毒的感染是一個「從無到有」的過程，不存在「時有時無」。

據第一財經引述一位專家表示，在新冠病毒感染的後期階段，一些免疫功能低下的人，可能因病毒清除不乾淨，出現排毒的波動反覆，也會有一些極少數的「復陽」情況，但這時病毒大多情況下基本不具有傳染性。

而進行反覆的社會面核酸篩查，主要是為在病毒感染的早期階段能夠儘早把感染者篩查出來，但所有病毒在複製階段都遵循基本的科學規律，不能用沒有科學依據的間歇性排毒來作為支撐高頻率篩查的理由。

多位專家都認為，核酸檢測確實有時存在漏檢的情況，但對於大部分急性感染的病毒，如果出現假陰性或假陽性，主要與採樣不規範或試劑盒的準確性關係更大，應從採樣、試劑品質去找原因，而非是所謂間歇性排毒的可能性。