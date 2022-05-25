說謊固然不是件好事，但有時候為了生活和諧，撒點小謊無傷大雅。大部分人說起謊話會支支吾吾，但有些人卻能做到面不改色，把人唬得一愣一愣。這3個星座男女只要有心騙你，無論是誰都難以拆穿他們的謊言，讓我們來看看哪些星座上榜吧！

「雙魚座」

雙魚座除了是「戲精」以外還是說謊專家，他們說謊會演全套的，不要說騙過別人，有時連自己都騙。雙魚座的謊言大部分是出於善意，甚至根本沒想太多，話就這樣脫口而出。值得一提的是，雙魚特別會在要負責任或是被處罰時，因為害怕而撒謊，像是騙你「我還在加班」、「我等等就去睡」等等小謊都是很常見的。

「雙子座」

說謊跟喝水一樣簡單。(圖/翻攝自觸mii)

雙子座說謊都會「編整套」，故事的起承轉合、前因後果一樣都不會少。雙子本身思緒跑很快，腦子非常靈活，所以耍點小聰明也是很常見的，但往往他們都將這些聰明用錯地方，直接變成「說謊精」。而且他們說起謊不急不徐，態度超級從容自若，到最後都不知道他們在騙你。不過大部分時間，雙子撒謊只是為了捉弄人，想要鬧著你玩而已。

「射手座」

我說謊是為了你好。(圖/翻攝自觸mii)

射手座可以說是說謊界的佼佼者，他們在任何時刻決定要說謊，都可以掰出3個、4個不同版本。沒心沒肺的他們覺得撒點小謊無傷大雅，因此撒謊時很少有人分的出真假。此外，射手說謊容易「避重就輕」，當你發現他在對話中「特別容易提其某件事」，或是不回答你的疑問，八九不離十是在騙你。

以上3個星座容易被人冠上「說謊精」的稱號，但其實只要不是要詐騙你，這些謊言往往不會傷害到人。有時為了避免爭執、難堪的場面說點假話也是理所當然的。畢竟有句俗話說「實話總是傷人的」有時活在別人編造的謊言裡也是蠻幸福的一件事。