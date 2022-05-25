長榮航空宣布託運行李新政策，2022年6月23日起，調整全航線行李託運為計件制。（長榮航空提供／陳祐誠提供）

長榮航空今日宣布託運行李新政策，施行31年的行李計重制將正式走入歷史，自2022年6月23日起，調整全航線行李託運為計件制，並統一免費託運行李件數與重量。以經濟艙為例，過去飛日本、韓國只能帶30公斤的行李，未來改為帶2件、每件不能超過23公斤，等於最多可以攜帶46公斤行李，增加幅度達1.5倍。

長榮航空自1991年開航以來，託運行李美國、加拿大航線為計件制，但亞洲、歐洲、大洋洲航線則是計重制。若旅客從東南亞經台灣轉機到美國，前段為計重制，旅客或許能攜帶5件行李，但總重符合規定；後段卻改為計件制，行李在處理上容易產生問題，甚至寄到不見。

長榮指出，目前國際上的行李政策趨勢，計件制已成為主流，長榮也同步調整，提供一致性的服務，方便所有旅客遵循。計件制實施之後，皇璽桂冠艙／桂冠艙／商務艙將調整為2件，單件不超過32公斤；豪華經濟艙及經濟艙則為2件，每件不超過23公斤。

旅客往返亞洲、歐洲、大洋洲的行李託運額度將大幅增進，以目前經濟艙行李額度為30公斤為例，6月23日全面改為計件制後，每人將可攜帶2件、每件23公斤的託運行李，等同免費行李額度提升到46公斤，增加幅度達1.5倍。

因應託運行李新制度上線，長榮航空也規劃符合行李較少旅客的票價產品，推出全航線「輕省」及亞洲航線「基本」的經濟艙票價，價格優惠且享有1件23公斤的免費託運行李額度，旅客可以依照自己的需求，選擇不同產品。

針對長榮航空無限萬哩遊鑽石卡、金卡、銀卡會員可額外多1件免費託運行李優惠，也增加會員權益，改制後將從原先不限艙等1件23公斤額度，調整為依照旅客訂位艙等提供額外1件優惠行李額度，另亦可善加利用預付超額行李服務，享有9折優惠。