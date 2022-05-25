謝賢的女兒、謝霆鋒妹妹謝婷婷2019年6月突然報喜生下一女，但未公開孩子的爸身分，近年謝婷婷在國外養育女兒，連謝霆鋒都承認和妹妹一度失聯。最近謝婷婷曬出業配影片，可見頂著一張素顏的她試用保養品，但或許是因為過去眼妝比較重，影片裡的謝婷婷和印象中的模樣截然不同，也有人猜她修修臉，皮膚白皙水嫩，充滿了膠原蛋白。

39歲謝婷婷過去頂著謝賢女兒頭銜出道，2019年她突然報喜宣布成為人母，但她不願公開孩子的爸，網友一度質疑是曾和她傳緋聞的「鷹眼」傑若米雷納（Jeremy Renner），又有報導指是溫哥華的富二代，是謝婷婷過去在溫哥華念書時認識的富豪公子男友，兩人交往數年，但當事人不願回應。

謝婷婷最近曬影片，模樣判若兩人。（圖／翻攝自jennifertsetingting IG）

當時謝霆鋒低調回應已經一年沒和妹妹聯絡，關於妹妹生孩子一事自己也是看了報導才知道，隨後澄清他們家比較不是傳統家庭，並不是感情淡薄，「如果她需要我，我還是一定會出現」。謝賢則是支支吾吾地表示：「啊...我不知道怎麼回應...」，接著被問是否為女兒遇上好對象而開心？謝賢才鬆口：「總之，她如果找到個好（男人）就開心了」。

港媒後來報導，謝霆鋒私下對妹妹未婚生女反應很大，要求妹妹應該先結婚，有了名分才有保障，但謝婷婷不聽，堅持先生下小孩再說，兄妹因此鬧翻。而獨自在加拿大養育女兒的謝婷婷，最近曬出素顏影片，可見秘密當了全職媽媽的她皮膚依舊保養得宜，只是乍看認不出是謝婷婷，也有人讚她當媽依舊漂亮，誇她：「美美噠」。