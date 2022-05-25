根據防衛部落格（Defence Blog）和《動力》（The Drive）網報導，烏克蘭軍方在社群媒體發布了一段影片顯示，烏軍使用美軍提供的彈簧刀無人機（Switchblade）摧毀了俄軍主戰坦克T-72。

烏軍使用美軍提供的彈簧刀無人機（Switchblade）摧毀了俄軍主戰坦克T-72

根據影片畫面顯示，T-72停在一個未公開的位置，駕駛該坦克的士兵做在坦克上休息喝酒，接著彈藥往坦克衝刺接近時俄軍士兵已經來不及反應被擊中。在往目標衝刺途中失去畫面後會由特殊的自動駕駛儀器控制彈藥飛行以完成攻擊。

彈簧刀無人機是美國陸軍委託由加州空境公司（AeroVironment）製造，在2011年研發時是為了提供當時駐紮在阿富汗的部隊更好的應對敵人伏擊；彈簧刀無人機共有300、600兩種型號。在今年3月作為美國8億軍援烏克蘭計畫中的一部分，美國提供了700多台彈簧刀300給烏克蘭。

無人機本身是「自動智能炸彈」，在上面可以裝備攝影鏡頭、導向系統和炸藥。它們透過編程自動打擊數英里外的目標，並且可以圍繞目標待命，直到時機成熟。該公司表示，600可以飛行40分鐘，飛行距離最長可達 50 英里(約80公里)。

Switchblade無人機是一次性武器，因此被稱為「神風無人機」，且成本不高；據估計，300 的成本低至6,000 美元。

美國目前再承諾提供數百架彈簧刀無人機，以及名為「鳳凰幽靈」（Phoenix Ghost）的新型無人機。