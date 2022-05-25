為防疫外食人口減少，消費者宅家品味美食需求提高，台中日月千禧酒店外帶菜單加碼升級，即日起新品中西式五星便當、土雞養生湯、主廚精選、經典桌菜、米其林餐盤推薦、冷凍名菜高CP值上市，提供消費者多樣的選擇。

台中日月千禧酒店新品五星便當，每個199元至280元不等，可選擇中式或西式主菜。西式桂花桔醬鯖魚一夜干&沙嗲帶骨豬雙拼、油封鴨腿黑松露醬&酥炸和牛麵包蝦雙拼，每日接單時間，午餐10：00前、晚餐16：00前；中式紹興稻香嫩豬豚、義式炸鮮魚&尖椒戰斧豬雙拼，需於取貨日3天前預訂，僅接受5個（含）以上訂購。

而訴求日常保養、維持健康的補氣土雞養生頭啖湯包，由行政總主廚徐文斌秘製，嚴選台中大坑野放土雞腿搭配頂級野山蔘、鹿茸靈芝、南北杏、羅漢果等藥材慢煨熬燉。雞肉鮮甜柔嫩，雞湯溫潤香醇，且富含膠原蛋白、溫補養生，每包250元起，一次購入五包禮盒組特價N995元起（平均每包特價199元起），送禮自用兩相宜，需於取貨日七天（不含假日）前預訂，冷藏出貨，孕婦及女性生理期間不宜食用。

主廚精選佳餚每款180元至299元，含括有凱薩沙拉、元氣人蔘雞湯、奶油培根義大利麵、新加坡福建麵、馬來西亞咖哩雞&白飯以及招牌壽司，每日接單時間，午餐10：00前、晚餐16：00前。 此外，2020、2021皆榮獲米其林餐盤推薦的24F極炙牛排館，獻出精緻套餐外帶，每套NT$980含括有麵包、沙拉、湯品、主菜、甜點及飲料，且主菜三選一，不論是美國極佳級翼板牛排 6oz，還是諾曼第海鮮總匯拼盤、西班牙頂級橡實伊比利豬里肌”米蘭式”，都是餐廳招牌美饌。每日接單時間，午餐10:00前、晚餐16:00前。

經典桌菜外帶精選頂級食材搭配名廚手藝，呈現驚艷味蕾的好味道，菜色包括千禧迎賓五福盤(蔥香油雞/燻鴨胸/蜜汁叉燒/柚香蓮藕/脆瓜海蜇)、金磚乾燒海大蝦、XO醬爆炒鮮帶子、韓蔘螺肉燉鳳凰、蠔皇龍宮燴鮑脯、蔭鼓鳳梨蒸石斑、辣醬炙烤豬肋排以及荷香糯米雞，６人組合NT$5,200；8人組合NT$6,800，需於取貨日3天前預訂。

冷凍名菜一人量NT$199-359，集結各餐廳主廚拿手菜色，普桑雞人蔘雞湯麵、蒜子胡椒燉鳳凰、松露番茄魚湯、極汁牛肝蕈羊丁骨＋紅藜麥香料飯、法式田螺焗牛肉＋口袋麵包、豪皇一品海鮮粥、薑蔥雙椒?肋排、經典紅酒燉牛肉、羅馬乳酪奶油肉醬＋歐式麵包等，佛心價就能品嚐到五星飯店推薦佳餚，且冷凍名菜消費滿一千送旅覓酒吧NT$100餐飲折價券（數量有限、送完為止），消費滿兩千可以NT$99加購千禧保冷袋一只（原價NT$288），滿四千可加購兩只。