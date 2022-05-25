總部位於荷蘭的跨國汽車製造商Stellantis和三星SDI周二在美國宣布將共同投資逾25億美元於印第安那州Kokomo郡設立一家新的合資電池廠，以加快電動車生產計畫。

這座工廠預計將於2025年投產，最初的年產能目標為23 GWh，並於未來幾年內將產能提高到33 GWh。

該合資公司預計將創造1,400個新工作機會，而其投資規模可能逐步提高到31億美元。

印第安那州政府表示，這項投資案可獲得至少1.865億美元的獎勵金。此外，Kokomo、Howard、Duke Energy Indiana和北印第安那公共服務公司（Northern Indiana Public Service Company）也將額外提供投資獎勵。

Stellantis執行長Carlos Tavares表示，他預期電動車電池短缺問題將在2024年至2025年衝擊汽車產業。此外，汽車製造商正全力衝刺電動車銷量，同時也在建造新的電池工廠，而電池原材料短缺可能將威脅汽車製造商在2027年至2028年的生產計畫。

根據三星SDI周三披露的監管文件，該南韓公司預計到2025年8月，將對這家與Stellantis共同設立的合資電池廠投資13億美元。未來不排除將投資額提高到16億美元。三星SDI將採用其PRiMX技術在北美生產電池和模組。