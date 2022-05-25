鈺創(5351)攜手集團旗下鈺立微電子(eYs3D)在本屆Computex大展中，大秀以泛現實XR全面推進元宇宙的技術實力，鈺創今股價在題材帶動下，開高走高，大漲約4%，站回5日線、終結連3根黑K。

鈺創與鈺立微電子(eYs3D)憑藉其在記憶體與電腦視覺的技術經驗，開發創新技術結合既有技術優勢的電腦視覺領域的晶片與次系統產品，瞄準終端工業與服務型機器人及AIoT智慧產品之藍海市場，並將於本屆Computex三管齊下，同步於3個展區曝光，包括智慧科技解決方案區 、工業局AI主題館、以及鈺立微InnoVEX，演繹出多元人機互動操作之3D生活體驗。

以鈺立微電子自有之3D感測與電腦視覺模組套件，集結其它新創團隊之研發動能，以迅速導入XR、AI、機器人及智慧汽車等應用。eYS3D在InnoVEX最吸睛的是其視覺SLAM技術，其為體積小、功耗低、資訊獲取豐富的3D視覺感測器，其中，D60i模組可為中、長距離3D感測應用，深度解析能力在280公分以內。

鈺立微電子本次在AI主題館展出機器學習電腦視覺技術，以做 AI物件辨識，符合機器人、AI影像處理及元宇宙應用之所需。其中，G53為全球體積最小的3D雙目視覺模組，特別適用於近距離、高精度的深度量測，提供公分等級的深度解析能力。

鈺創科技集團以IC次系統為核心，以記憶體與電腦視覺核心技術整合，推出AI發展下之機器人、自動化、智慧化之電腦視覺應用之最佳解決方案。鈺立微電子於鈺創集團位於智慧科技解決方案之展位上，展出3Dx2D電腦視覺影像處理晶片相關應用，以其3D影像處理控制器ICs為核心，包括雙眼3D立體影像處理IC、即eSP876，以及雙魚眼彩色圖像扭曲校正影像處理器eSP777等，產出AI/ML機器視覺之軟硬體開發平台，滿滿足不同應用(AR/VR HMD、Thing Capture、Robot、Logistics)之需求。