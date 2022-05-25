資深媒體人陳文茜昨發文透露，她日前突然全身滾燙、頭痛欲裂、心跳132、血壓180、血尿，陳文茜一度崩潰告訴助理：「我想走了，求你們照顧我的孩子們，我活得太累了」，健康狀況引發關注，而陳文茜今（25日）則坦言：「我的身體狀況這次有點糟」，美國的權威醫學機構還建議她換掉全身白血球，但風險可能是死亡。

陳文茜今凌晨在臉書說明身體狀況：「我的身體狀況這次有點糟」，尤其免疫系統攻擊腦下垂體，指數目前為零，而它管控很多身體功能，也讓她感嘆：「目前找不到醫療的根本方法」，陳文茜還透露，美國的權威醫學機構建議她換掉全身白血球，「一方面也警告這種醫療方式的風險...有些人換到第二次，即免疫風暴，走了。」

陳文茜還形容自己現在是「苟且偷生」，表示自己活著每一年的時光，都像是偷來的，不過，陳文茜仍強調，她會努力當個不一樣的病人，「照常主持節目，把家中改成美麗的溫室氧氣室，把剪花插花當運動，然後珍惜每一個曙光及月亮」。

最後，陳文茜也有感而說：「苦痛在理智甦醒之際，終將消逝。最終的結局盡在掌握。但在此之前沒有人可以傷害你，沒有人可以擊敗你，除非你放棄自己。」陳文茜發文吸引陶晶瑩留言：「不要放棄！」、賈永婕則說：「姐加油，謝謝妳文字，我繼續努力」，鍾欣凌也留言：「請一定要保重，謝謝妳，總是帶著我們看美看真看世界，祝福身體病痛快快消散，健康平安！」希望陳文茜能早日康復。