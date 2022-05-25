第三十一屆時報金犢獎國際競賽特別設立全球校園巡迴作品展，本次將由樹德科技大學作為台灣南部主辦學校，展期自4/8起至5/15止，在校園內盛大舉辦，展覽內容包含第三十屆時報金犢獎國際競賽中所有的金銀銅獎作品，作品中不乏優秀創意與吸睛文案，類型包括海報、平面作品、影片、文創等。
樹德科技大學在培育設計人才有相當亮眼的表現，亦是時報金犢獎國際競賽常勝軍，近兩年共獲得一金二銀一銅，以及多項前三名大獎，參賽類型從行銷企劃、動畫到廣告影片等皆屢創佳績。本次透過展覽打造觀摩的學習空間，希冀同學們在耳濡目染的薰陶下，激發出更優秀的創意作品。
時報金犢獎國際競賽於樹德科技大學展開校園創意分享會，由視覺傳達設計系、動畫與遊戲設計系聯合舉辦，會中邀請到台灣邁肯行銷傳播集團董事長暨執行長張志浩、台新銀行公益慈善基金會執行長郝名媛一同蒞臨現場，針對元宇宙metaverse、世界行銷趨勢、聯合國SDGs永續指標等相關議題做詳盡探討，以深入淺出的方式讓在座師生意猶未盡、好評不斷。
本次第三十一屆時報金犢獎國際競賽，自即日起至5/27截止收件，目前二十道策略單題目，包含：PChome 24h購物《心禮節》行銷企劃獎、台新銀行公益慈善基金會「您的一票，決定愛的力量」主視覺設計獎、永慶房屋「先誠實，再成交」品牌形象廣告設計獎、Signify「WiZ裝修學 點亮生活格調廣告創意設計奬」、保生大帝文創商品設計獎、AORUS「小鵰」形象IP設計獎、海底撈品牌形象設計獎、安慕希環保公益創意設計獎、康師傅紅燒牛肉麵廣告設計獎、映客IP周邊商品設計獎、森田藥粧集團形象廣告設計獎、永和豆漿產品形象包裝設計獎、旺旺集團廣告設計獎-產品類、旺旺集團廣告設計獎-品牌類、旺旺集團網路行銷企劃獎、旺旺集團IP周邊商品設計獎、旺旺孝親公益廣告設計獎、 “中華崑崙關·海峽兩岸情——血色雄關民族魂”設計獎、滄州城市旅遊形象設計獎、數位文創說成都 我們眼中的公園城市示範區設計獎。
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