以直率發言及搞笑風格受到歡迎的人氣網紅「丹妮婊姐」，因疫情關係與男友分隔台、美兩地長達2年之久，今年3月底她終於飛美國會情郎，待了一個多月後，於本月初返台，目前繼續遠距離戀愛的她，昨天(5/24)透露跟男友視訊，竟靠鏡片反光，抓包男友說謊。

因疫情關係，丹妮婊姐與美國男友長達2年沒辦法面對面，直到今年3月才終於赴美，還因機票購買問題行程差點出包，所幸最後順利啟程，她在美國期間也經常透過社群分享情侶生活與趣事，今年5月3號她因工作安排而搭機返台，直言困難的不是如何移動跟隔離，「難的是跟男友離別，擁抱完原本都要入關了，回頭走去再抱一次，自以為跟演電影一樣哈哈哈哈哈哈哈」。

如今人已在台灣的她，又回到遠距離戀愛模式，跟男友跨海靠著視訊維繫感情，昨天她在臉書po文，透露跟平時一樣，開了電腦跟男友視訊聊天，「他坐在電腦前面打著電腦，我問他在幹嘛，他說寫程式」，但很快的，丹妮婊姐就發現不尋常之處。

丹妮婊姐透過螢幕定睛一看，「我看著他眼鏡的反光，反著電腦螢幕，我一看，操你媽，就是在打魔獸」，直接抓包男友說謊在作正經事，她把此事跟好友鳳姐說，對方反倒覺得她該慶幸：「ㄟㄟㄟ你該開心，不是反光出一個裸女躺在他床上」，丹妮婊姐想想覺得有道理，笑稱：「這大概會是我人生唯一抓到男友說謊，還如此開心的情況」，但表示自己並沒有跟男友拆穿此事，「因為從此眼鏡反光就是我的監視器哈哈哈哈哈哈」。