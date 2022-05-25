「解癮–解開毒品上癮的真相」反毒特展即日起登場。（台中市教育局提供）

全新的實境解謎遊戲「記憶特務」。（台中市教育局提供）

校園毒品日益氾濫，反毒教育的重要性不容小覷，台中市教育局指出，中國信託反毒教育基金會舉辦「解癮–解開毒品上癮的真相」反毒特展，即日起在台中市國立公共資訊圖書館展出，透過沉浸式體驗設計，搭配全新的實境解謎遊戲「記憶特務」，帶領民眾從遊戲中更了解「毒品成癮」議題。

教育局指出，根據衛生福利部2020年統計，台灣首次用藥年齡以20至29歲（占44.9％）為首，30至39歲（占25.3％）次之，第三為19歲以下（占19.7％），近2成的初次用藥者為未成年族群，突顯校園反毒教育的重要性；毒品的樣貌不斷進化，常以咖啡包、軟糖等看似無害的形態呈現，使食用者不知不覺陷入成癮。

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教育局表示，「解癮–解開毒品上癮的真相」於去年12月首度在台北市開展，今年初走過台南市，在國立公共資訊圖書館邀請下，即日起在台中市展出。雖然目前疫情嚴峻，反毒工作也不容忽視，希望民眾做好安全防護措施，在遵守防疫規定的情況下一起來看展覽、體驗實境解謎的遊戲，相信會滿載而歸。

中信反毒基金會董事長辜仲諒表示，非常感謝教育部、國立公共資訊圖書館及台中市府在疫情嚴峻的情況下，仍重視反毒教育的推展，不因疫情而暫緩。國立公共資訊圖書館長劉仲成表示，反毒特展增加實境解謎的遊戲「記憶特務」，藉由探詢成癮者真實個案人生經歷，帶領觀展者走進別人的生命故事。

教育局提到，中信反毒基金會繼「識毒」系列特展後，再度推出全新反毒特展「解癮–解開毒品上癮的真相」，希望帶領民眾從戒毒者的真實故事出發，理解毒品成癮問題是社會上每個人的共同課題。