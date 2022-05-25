一名人夫在網路上訴苦，稱妻子產前42公斤，產後體重直線上升突破90公斤，無奈妻子在意體態，瘋狂上網購買各式減肥產品未見效，他害怕在家進食會刺激對方，只好窩在廁所吃便當，而他獨自一人工作養家，經濟很吃緊，實在不曉得如何繼續維持這段婚姻。

這名人夫在爆料公社App「匿名公社」發文，透露妻子在交往期間就很在意體重，懷孕前為167公分42公斤，懷孕後一度胖到88公斤，產後僅掉5公斤，導致妻子焦慮又不願吃飯，散財買遍各品牌減肥產品，希望能回到產前的體重。

人夫說，妻子壓力過大，體重不減反增，日前突破90公斤，他則無辜被掃颱風尾，妻子看見他下班在家吃便當就會破口大罵，他被迫躲在廁所進食；而妻子請2年育嬰假，他一人養家，無力負擔妻子持續購入減肥產品，曾出言勸妻子，卻得到對方崩潰回應「都是為了要生小孩才變胖的，都是你的錯！」讓他身、心都很累，實在不曉得該怎麼辦。

貼文發布在網路上後，不少網友出言建議，生小孩的犧牲真的很大，老公必須要諒解，「陪她一起運動吧」、「感覺老婆有點產後憂鬱，建議你可以定期撥一天時間照顧小孩，讓老婆出去放鬆」、「一起運動一起減肥，才能瘦得沒有負擔，沒有壓力」、「應該是壓力型肥胖，老公的陪伴更重要唷。」