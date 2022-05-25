近來臉書掀起「關於我可能讓你很意外的point」熱潮，不少藝人都加入跟風行列，不僅全台最正主播房業涵公開交友關係，本土劇演員德馨也羅列「7point」，這才得知常扮壞女人的她，過去曾懷抱新聞主播夢想，雖有網友誇她聲音甜美，可惜最終依舊是未能如願，她也笑回一句「來不及了」，並稱「不論好與壞都是生命的養分」。

德馨近來跟風「關於我可能讓你很意外的point」，透露私下最怕吵架或別人對她大聲說話，不過出演《美麗人生》的她，卻經常有吵架戲碼，讓她忍不住表示：「不知道為什麼常常演吵架打架的戲，有話大家好好說嘛」，更爆料曾演出一場酒後告白的戲，由於怕演起來沒喝醉感覺，還請劇組給她紅酒喝，喝了兩瓶才有一點fu，至於聊到演出親密戲，她坦言那是最害怕也最不會演的類型，因為放不太開常被導演責罵。

德馨透露大一參加政大校內新聞系轉系考，明明學期成績和國英筆試達標通過，唯獨敗在口試環節，讓她略帶遺憾表示：「不然今天有可能是新聞主播」，此外，當年參加學校話劇研習營，由於得住校，晚上肚子餓時更和同學翻牆出去吃宵夜，完全無視門禁的存在。

網友見德馨分享貼文後，頗感意外：「這些的曾經造就了現在完美的女神」、「如果妳是新聞主播收視一定長紅」、「我看到喝酒那段我笑了!!原來你是紅酒殺手」、「你很棒很努力，好喜歡你加油」、「你的聲音好甜，很適合做主播 」、「姊姊回頭看過去，現在的妳是更強了」、「幫姐補充第八點：妳是不少人的8點檔女神」，引起網友關注。

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