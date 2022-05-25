大學音樂術科考試試題將有所改變！大學音樂術科考試委員會今天公布「聽寫暨樂理新型試題」，更活潑及貼近音樂本身，考生不用背誦，題目沒有比較難、反而更容易作答。新型試題將從113學年起實施。

現行大學音樂術科考試試題，著重於基本樂理知識，較少著墨從聽覺美學、素養、詮釋、理解等所引發的情境式問答。現行試題得以測驗出學生知識背誦的能力，卻無法有系統地引導思考，協助其在創作或展演上的詮釋能力，以及音樂藝術的感知能力。

最近幾年每年參加大學音樂術科考試的學生約1100人。台師大音樂學系多年來主辦與執行大學音樂術科考試聽寫及樂理科目，現任音樂系主任楊瑞瑟表示，經過2年多的研發，加上與高中端討論及測試後，發展出新型試題，將引導考生去感受音樂的樂趣及美感，而不是去背誦。

台師大音樂系教授趙菁文說，新型試題會有20％送分題，考生可以得到基本分。新型試題曾經在高中普通班和音樂班進行測試，即使普通班的學生反應也很好，因為題目更活潑，而且沒有比以往難。

大學音樂術科考試委員會表示，新型試題設計特點為「專業、有趣、實用」，不論在素材選取、真實經典曲目的實際採用與理解、作答形式、情境出題、美學素養、引導思考創作等面相，均朝向更具音樂性且無形的美感培養，使學生具備成為專業音樂家所需的基礎能力與素養，進而與國際接軌。

大學音樂術科考試委員會將會公布二組聽寫及二組樂理的模擬試題，並於今年5月、7月各公布一組。新型試題，樂理測驗時間為60分鐘；聽寫測驗時間主要為音檔播放時長，大約在30至40分鐘。

有關「大學音樂術科考試聽寫暨樂理新型試題」模擬測驗與「113學年度大學術科考試簡章」修正內容，即日起公布至「大學術科考試委員會網站 – 音樂術科考試說明」，提供學生參考及練習。