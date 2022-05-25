芒果TV的《乘風破浪的姐姐3》近期熱播，其中，39歲的台灣藝人王心淩以一首《愛你》火遍全網，不少粉絲表示要買芒果超媒的股票支持，「王心淩粉絲購入芒果股票為其加油」甚至衝上熱搜，網友戲稱芒果超媒為「王心淩概念股」。

在高漲的熱度下，「王心淩效應」也外溢到基金圈。不少基民湧向了持有芒果超媒的基金，在螞蟻財富基金討論區，許多基民表示要透買基金的方式支援偶像。在某檔持有芒果超媒的基金討論區裡，許多基民表示「為了王心淩衝一把」、「王心淩出局就賣了」。

據《券商中國》報導，面對粉絲的非理性投資行為，芒果超媒董秘在接受媒體採訪時表示，並不提倡，「感謝大家對《乘風破浪》節目的熱心建議，讓我們一起期待各位嘉賓未來在節目中的全新表現，但希望粉絲不要盲目追星，請基於公司的價值判斷進行理性投資。」

螞蟻財富也在官方微博發出提醒：「Oh baby 投資謹慎一點，指標就多看一眼，頭腦理智一點，讓你能抵抗風險~Oh buy 少喊一點，要理性默念幾遍，支援有別的方式實現，愛你。」