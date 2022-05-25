近日家有幼童的家長無不繃緊神經，不少人開始定時量測孩子的體溫，就怕染上新冠肺炎而發燒。不過書田診所小兒科主治醫師蘇軏指出，日前收治2歲大的小薇，因為高燒到39度被緊急送醫，由症狀判斷原本偏向腸病毒引發，但是後續孩子出現牙齦、口腔黏膜、舌頭和嘴唇潰瘍，嘴巴周圍的皮膚也有水泡，確診為「疱疹性齦口炎」。

●疱疹性齦口炎與腸病毒症狀近似

蘇軏醫師表示，疱疹性齦口炎，是由第一型單純疱疹病毒感染所引起，好發於6個月到5歲的孩童，其他年齡層也可能感染。患者會有發高燒、口腔潰瘍、口臭等症狀，並因口腔疼痛而造成厭食，此外，這個疾病的特色是牙齦會出現紅腫和潰瘍，稍微碰觸便會流血。

由於小患者多半是經由接觸到含有病毒的唾液而感染，若帶病毒口水又接觸到破損的皮膚黏膜，也會出現水泡。因此喜歡吸手指的嬰幼兒，還另有「疱疹性指頭炎」的風險。

臨床上，腸病毒感染的「疱疹性咽峽炎」與因為單純疱疹病毒感染的「疱疹性齦口炎」，都會在口腔形成潰瘍，在疾病初期不好區分。

大體而言，腸病毒感染的潰瘍主要出現在口腔後半部、牙齦大多是正常的；而單純疱疹病毒感染的潰瘍則在口腔前半部，患者也伴隨牙齦紅腫、出血、口臭等。

書田診所小兒科主治醫師蘇軏指出，孩子若發燒時，伴隨口臭、嘴破不吃飯的症狀，除了腸病毒外，也要觀察留意是否為疱疹性齦口炎作怪。(圖/書田診所提供)

●補充水分、電解質 好入口、放冷食物為首選

如同腸病毒輕症患者，疱疹性齦口炎的小朋友也會因為口腔疼痛而拒絕飲食。蘇醫師表示，對健康且輕症的兒童，只要遵照醫囑使用退燒止痛藥，加上注意水分和電解質補充，提供柔軟、清涼的食物，像是布丁、電解質果汁、冰淇淋等，即可避免孩子因疼痛不敢飲食而造成脫水或熱量攝取不足。但若在治療過程中持續高燒不退、出現嗜睡、活動力明顯降低或是脫水跡象時，要儘快就醫。

蘇軏醫師提醒，家長若接觸患者的口水等體液後，務必把手洗乾淨並消毒，才能避免家中幼童交互感染。也要讓孩子正常作息、均衡飲食、規律運動，以增強自身免疫力。