美國通貨膨脹數據難下降，市場熱議該用何種手段才能有效降低通膨並減少衝擊，對此，對沖基金大亨、美國億萬富翁Bill Ackman坦言，只有聯準會採取更極端的行動或市場全面崩盤，才能阻止通膨數據飆升。

Forbes報導，被市場視為知名激進投資人的Bill Ackman認為，聯準會沒有盡其所能的控制通膨數據，且除非聯準會採取更積極的貨幣緊縮政策並提高利率，股市持續拋售可能變成全面性的經濟崩潰。

Bill Ackman強調，從4月份消費者物價指數（CPI）比去年同期勁增8.3%，就可以判斷通膨已經失控，「市場正在失控，因為投資人對聯準會能否控制通貨膨脹沒有信心。」

Bill Ackman認為唯一能夠緩解通膨的方式，就是聯準會採取更果斷的行動，如果此事沒有發生，將導致股市崩盤並造成經濟衰退。

不僅如此，Bill Ackman說：「如果聯準會不履行職責，市場就會代替聯準會履行的職責，這就是現在正在發生的事情，除非大舉升息或股市崩盤，進而引發經濟崩潰並破壞需求，否則通膨沒有實質降低的前景。」

聯準會已在5月初宣布升息2碼，市場預期聯準會不會停下腳步，6月也可能升息2碼，Bill Ackman表示，「一旦投資者相信通膨失控的日子結束了，股市就會開始飆升，讓我們希望聯準會做出對的事情。」