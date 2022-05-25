三峽桃子腳國小6名學童及1名柑園國小學童，日前在三峽區大雅路「森林公園」草堆中發現有一隻二級保育類的領角鴞翅膀受傷，無法動彈，學童合力將受傷領角鴞暫由三峽分局北大派出所帶回，並在老師指導下，通報新北市動保處前往救援。動保處也特別頒發獎狀，鼓勵這些尊重生命、愛護動物善行的動保小英雄。

日前宋姓安親班老師帶領桃子腳國小5名小四、1名小一及柑園國小1名小一學生行經三峽區大雅路「森林公園」，發現一隻受傷二級保育領角鴞，無助窩在草叢中，這群學生中有幾位是四年級學生，想起社會科上過「家鄉的機構與機關職能」單元，立刻學以致用，救援過程不驚嚇受傷動物，集思廣益先行通報當地北大派出所，請警察幫忙暫時守護，並轉知動保處至派出所接手救援，直到員警將受傷領角鴞裝進紙箱，開車護送牠去派出所，學生們才如釋重負疾步回安親班上英文課。

宋老師表示，透過這次拯救貓頭鷹行動，學生們對本來「印象生硬」「遙不可及」的家鄉機關有了不一樣認識，無論是對動保處還是對警察機關，他們感受到家鄉機關跟他們一樣，對動物救援充滿熱情、充滿生命力！

動保處表示，領角鴞是角鴞屬中體型最大，身長23至25公分，具小型耳羽簇，為夜行性小型鳥類。主以昆蟲及小型哺乳類、爬蟲類為食，築巢在樹洞裡，每次產3至5個蛋。在樹木繁茂地區常可見。此次拾獲的領角鴞經檢查後，左眼明顯受傷尚無法飛行，已請台灣猛禽研究會協助治療安置。

動保處表示，新北市境內多郊山生態豐富，民眾的生活空間往往和野生動物棲息環境重疊性高，民眾若發現受傷或需要救援動物，可致電02-2959-6353報案，動保處24小時不打烊，除了解決民眾疑難雜症，也負責拯救受傷、受困動物，並給予適當收容安置及醫療照護，期許市民共同為動物福利盡一份心力，展現新北市友善動物城市新氣象。