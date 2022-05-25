2015年擔任高雄市岡山警分局的張姓員警，收賭場業者1萬元賄款後，洩漏警分局查緝賭博的行動，最高法院駁回他的上訴，斥責他犯後心存卸責僥倖沒有悔意，依貪汙治罪條例的悖職收受賄賂罪判刑5年6月，褫奪公權4年，沒收未扣案犯罪所得1萬元，全案定讞。

張男在2015年6月起擔任岡山分局燕巢分駐所員警，他知道韓姓男子等人經營賭場，竟在6月17日打電話給韓，向對方表示要與韓在其經營的柚子園見面，韓向與共同開設賭場何男連絡，何聽聞後研判張男可能要索賄，推由韓先「包個紅」給張。

7月上旬韓邀約張在某檳榔攤見面交付1萬元給張，張收下賄款後，在7月12日中午因職務上知悉分局勤務指揮中心受理民眾報案，指稱有發生賭博案件，督察組派員前往查緝賭博，張男將這個消息打電話告知韓說，「有人進來走踏ㄋㄟ」，洩漏警方查緝消息。

高雄高分院更二審斥責張男貪圖一時私利，罔顧職責，對於違背職務行為之對價仍予收受，使違法行為不能盡除於社會，影響國家法秩序的推展與維持，且犯後又未體認自己行為錯誤，判處有期徒刑5年6月，張提上訴。最高法院駁回確定。