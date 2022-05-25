彰化縣5-17歲學生校園BNT疫苗自25日即日起接種，彰化縣長王惠美一早前往伸港鄉伸東國小視察關心校園疫苗施打情形。（吳敏菁攝）

確診持續攀升，家長擔心孩子保護立，彰化縣5-17歲學生校園BNT疫苗自25日即日起接種，彰化縣針對符合校園施打12萬5854名學生調查意願，國小學生同意接種率約有5成、國高中同意接種率第三劑追加約有8成，縣府共安排259個場次，預計一個月內完成，預計至6月24日止陸續完成接種。

彰化縣長王惠美一早前往伸港鄉伸東國小視察關心校園疫苗施打情形，指出上一波6-11歲的校園苗施打的是莫德納，約有2成的孩子完成施打，完成1萬3376人，緊接著今天開始也加速安排校園BNT疫苗的施打。

王惠美表示，彰化縣目前分配到約有2萬1千多劑BNT疫苗，學童、師長都符合資格，鼓勵學童可以多利用學校施打，盡快完成疫苗接種，也提醒孩子施打疫苗後，休息15到30分鐘，多喝水，留意有沒有不舒服的狀況，盡量不要做激烈運動。

彰化縣衛生局呼籲，5月23日至27日期間高中以下學校採視訊教學，若此期間安排校園接種之學校，請家長可依學校安排時間到校施打，呼籲集中接種以發揮疫苗最大效益，因為開瓶後就要湊瓶才能施打。

如家長選擇自行帶孩子至合約醫療院所進行接種，為避免發生重複接種，有就學之5-17歲學生，請先向就讀學校拿取意願書，預約後再攜帶意願書、健保卡、黃卡（已有接種紀錄者）至預約合約醫療院所完成接種；衛生局已規劃173家合約醫療院所，提供5-11歲學生BNT疫苗接種服務，另有212家合約醫療院所提供12歲以上民眾接種。