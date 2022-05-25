南韓「性感小野馬」泫雅，自女團出道後憑著亮麗外表、火辣身材與精湛舞技受到海內外粉絲的歡迎，是不少人心目中的性感女神，而日前宣布與小2歲歌手男友Dawn（金曉鐘）訂婚的她，除了在社群媒體上曬出放閃照外，近日兩人還一同登上大學校慶的舞台表演，甚至在台上忘情脫衣，令台下觀眾大噴鼻血。

泫雅與Dawn昨（24）日晚間受邀登上慶熙大學校慶的舞台，在今日流出的影片中，只見Dawn演唱兩人合作的單曲《PING PONG》時，在台上嗨到脫掉上衣，而穿著超短白襯衫搭配黑色百褶裙及長靴的泫雅，則是將襯衫鈕釦全開，甚至唱到後來直接脫掉，上半身只剩一件黑色內衣，大方秀出飽滿的上圍曲線與結實腹肌，在台上盡情的挑逗另一半，令台下觀眾看得血脈噴張，尖叫聲不斷。

事實上，當晚泫雅一連演唱《I'm Not Cool》、《RED》、《Bubble Pop!》等多首經典夯曲，展現性感又精湛的舞藝，嗨爆全場，直到最後一首《PING PONG》時，Dawn才驚喜現身同台表演；另外，泫雅在中途休息與觀眾互動時，也透露自己現在正在準備新歌，在這段準備期中獲得許多人及粉絲們溫暖的關懷與照顧，讓她相當感謝，精神狀況因此穩定很多，不再突然昏倒，令台下粉絲激動不已。

而網友看到泫雅的演出後，也紛紛留言「兩人真的好甜」、「姐姐快結婚吧」、「姐姐真的是女神」、「只要有金姐的地方就有尖叫聲」、「泫雅從不讓人失望」、「現在泫雅的狀態真的好多了」、「現在的姐姐看起來好開心」意外引起熱議。